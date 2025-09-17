R4 presentará sus soluciones de cobro digital en Fitelven

R4 Banco Microfinanciero C.A. se une a la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) para presentar su innovador ecosistema digital financiero.

Según una nota de prensa, el banco participará con dos ponencias y una experiencia interactiva e inmersiva en su stand, buscando acercar al público las soluciones tecnológicas que están transformando la gestión de cobros y pagos en el país.

El programa de R4 en Fitelven incluirá dos ponencias abiertas para todos los asistentes, impartidas por Ricardo IV Montilla, presidente de R4, en el Poliedro de Caracas:

Jueves 18 de septiembre, 4:00 p.m. - Sala Pequeña: Se ofrecerá una charla sobre Soluciones de Empresa, abordando las herramientas de cobro que R4 ha diseñado para compañías de todos los tamaños.

Sábado 20 de septiembre, 4:30 p.m. - Sala Grande: La segunda ponencia, Soluciones Integrales para Optimización de Cobros en Ecosistemas Digitales, se centrará en la eficiencia de las transacciones en entornos digitales.

Portafolio de opciones

“Tenemos un portafolio de soluciones diferenciado dirigido al sector empresarial, comercios, negocios y emprendedores, que vamos a desplegar en Fitelven. Los invitamos a acercarse a nuestro stand y a conocer de primera mano el portafolio de soluciones”, invitó Ricardo IV Montilla, presidente de R4.

En su primera participación en el evento, R4 presentará en su stand, ubicado en el área central de exhibición, su red de interconexión tecnológica que ha sido mostrada recientemente a la prensa especializada. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de realidad virtual inmersiva que los guiará a través de la "R4 Matrix", para explorar el portafolio de productos innovadores del banco.

Fitelven 2025

La Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Este evento anual es un punto de encuentro clave para el sector tecnológico, reuniendo a más de 250 expositores, 45 conferencias y diversos talleres sobre temas como 5G, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Fitelven 2025 ofrece una oportunidad ideal para conocer las últimas tendencias y establecer conexiones valiosas en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones.

Los interesados en conocer más sobre R4, pueden visitar la dirección electrónica https://r4conecta.io/ o comuníquese o vía WhatsApp: +58(412) 346.3875. También pueden hallar datos sobre la institución en las direcciones @r4conecta por Instagram y X, y @r4conecta.io por Facebook.

Caracas / Redacción Web