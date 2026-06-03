PUD del municipio Gomez anuncia que su despliega para intensificar la ruta por la libertad de Venezuela

Los factores políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta sostuvieron un encuentro clave de organización y planificación de cara a los desafíos políticos que afronta el país.

La reunión tuvo como eje central el diseño del despliegue interno en cada una de las parroquias de la jurisdicción. El objetivo es masificar, intensificar e impulsar la actividad política de base, consolidando la fuerza ciudadana necesaria para lograr la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela.

Los voceros de las distintas organizaciones políticas presentes coincidieron en que la ruta unitaria de Gómez se encuentra alineada de forma irrestricta con el liderazgo y las directrices de María Corina Machado.

Trabajo indetenible

Asimismo, destacaron que el trabajo en el territorio no se detiene y que la organización popular es la herramienta fundamental para canalizar el deseo de cambio que se respira en cada hogar del municipio.

"Ayer ratificamos que en Gómez la unidad no es solo un discurso, es una práctica diaria de organización y resistencia. Nos estamos desplegando con fuerza en cada rincón del municipio para sumar a todos los ciudadanos a esta lucha indetenible por el rescate de nuestras instituciones y el retorno de la democracia", señaló Saina Vásquez, secretaria de Organización AD en Resistencia del municipio Gómez y vocera municipal de la PUD Gómez.

Finalmente, la dirigencia local de la PUD en Gómez hizo un llamado a todos los sectores civiles, jóvenes y vecinos del municipio a sumarse a las próximas actividades de organización y activismo que se estarán desarrollando en las comunidades, reafirmando que la organización vecinal es la clave del éxito en esta etapa crucial.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero