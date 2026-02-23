PUD cree que ley de amnistía deja la puerta abierta para la "persecución"

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este lunes que la Ley de Amnistía "deja la puerta abierta para que continúe la persecución" y es "una trampa" para "hacer creer" que es un documento que "tiene una utilidad".

En una rueda de prensa, Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, parte de los partidos que integran la PUD, afirmó que la ley da pie a la "puerta giratoria", término utilizado cuando se excarcelan a unas personas y se detienen a otras.

En este sentido, rechazó el artículo 8 de la ley, que especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

Solórzano subrayó que esto deja por fuera a civiles con causa militar, a personas que están procesadas por la ley contra el odio -que varias ONG piden sea derogada-, así como "decenas de ciudadanos" cuyos casos "no encajan en los artículos" de la ley.

"Si usted sufrió persecución política por (publicar) un estado de WhatsApp (contra el Gobierno), usted no está amparado por esta ley", señaló Solórzano.

Asimismo, criticó que sean los tribunales los encargados de verificar la amnistía, al asegurar que están integrados por "jueces que han sido los propios verdugos".

Sobre este punto, cuestionó que la amnistía "depende exclusivamente del verdugo" y, además, que en la ley se establezca la posibilidad de que "el verdugo diga: 'No, a ti no te voy a dar la amnistía'".

