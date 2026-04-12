PUD Anaco se adhiere a hoja de ruta para una "transición democrática" en Venezuela

Los líderes de las organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria (PUD) en el municipio Anaco sostuvieron una reunión este domingo, 12 de abril, para adherirse al pleno convocado a nivel nacional en el que se dio a conocer la nueva hoja de ruta en unidad con miras a "lograr la transición y recuperar la democracia en Venezuela".

Todos los factores opositores, a través de sus coordinadores municipales, aplaudieron la hoja de ruta presentada por el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, que plantea seguir las tres fases estratégicas acordadas por los actores políticos nacionales e internacionales: la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación. Todo ello iría seguido de la realización de elecciones libres.

Teo Valiente, coordinador de Voluntad Popular (VP), celebró la reunión manifestando que "hoy el momento histórico nos convoca y nos llama para la unidad plena, verdadera, monolítica y genuina para restituir la democracia por completo en Venezuela".

El representante de Acción Democrática en Resistencia, Antonio José González, aseveró que todos los partidos políticos están unidos con un solo objetivo: la libertad, la democracia y la reconciliación de todos los venezolanos. Acotó que "para lograrlo tenemos que recuperar el tejido social y productivo del país".

Julio Itriago, coordinador de Vente Venezuela (VV) hizo un llamado a la unidad entre los factores políticos y la sociedad civil para recuperar al país y conducirlo al progreso y el bienestar para todos.

Anaco / Danela Luces