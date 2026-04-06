Publicar el precio del dólar paralelo generó 58 detenciones y el cierre de plataformas digitales, según ONG

El Estado venezolano detuvo en 2025 a 58 personas por difundir el precio del dólar en el mercado no oficial, de acuerdo con el Informe Anual de Libertad de Expresión, publicado el 6 de abril por la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

La organización denunció a través del documento que estos casos evidencian que el control informativo se expandió hacia el ámbito económico: la persecución no se limitó a periodistas, sino que también alcanzó a economistas, académicos y ciudadanos que compartieron información sobre el precio del dólar no oficial.

Entre los detenidos se encuentran profesionales del área económica, investigadores universitarios y administradores de plataformas digitales que difundían el tipo de cambio paralelo -como fue el caso del presunto creador de Monitor Dólar, privado de libertad por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en mayo de 2025-. A varios de ellos se les imputaron delitos como terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir, sin que se presentaran pruebas concluyentes.

La organización advierte que estas actuaciones «no superan el análisis de legalidad, necesidad y proporcionalidad» establecido en estándares internacionales de derechos humanos, por lo que considera que se trata de un uso del sistema penal para limitar la difusión de información de interés público.

Plataformas cerradas

El informe también señala que, luego de las detenciones, al menos 50 plataformas digitales que publicaban el tipo de cambio suspendieron sus operaciones, de hecho, algunas fueron bloqueadas por proveedores de internet, mientras que otras cerraron por temor a represalias.

Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, afirmó durante la presentación del informe que en 2025 que «se han sofisticado nuevas formas de censura estatal», incluyendo acciones dirigidas a restringir la circulación de información económica.

El informe identifica este fenómeno como uno de los principales hitos de 2025, al registrar un total de 386 casos y 523 violaciones a la libertad de expresión.

Las cifras reveladas en el informe de Mundo sin Mordaza

Para la ONG, estos datos son uno de los principales hitos de 2025; sin embargo, están acompañados de otras cifras, que consideró como «hallazgos clave»:

Se documentaron 386 casos vinculados a la libertad de expresión en Venezuela durante 2025.

Se produjeron 523 violaciones al derecho a la libertad de expresión en ese periodo.

Se registraron 161 detenciones arbitrarias por el ejercicio de la libertad de expresión (muchas de ellas sin orden judicial).

Hubo 166 bloqueos digitales a medios independientes, organizaciones de derechos humanos y plataformas informativas.

Fueron detectadas más de 95 cuentas falsas vinculadas al Ministerio de Comunicación operando en X -red social bloqueada en Venezuela-.

Caracas / El Pitazo