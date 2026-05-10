Proyecto Unomia alerta que el coral invasor ya afecta el 80% de las costas de Mochima en Anzoátegui

La expansión del coral invasor Unomia stolonifera continúa generando alarma ambiental en el oriente venezolano. El equipo de Proyecto Unomia aseguró que alrededor del 80% de las costas del Parque Nacional Mochima, en el estado Anzoátegui, ya presentan afectaciones severas e incluso daños irreversibles debido a esta especie exótica que amenaza la biodiversidad marina.

De acuerdo con Mariano Oñoro, coordinador de Proyecto Unomia, el avance del coral blando ha alcanzado niveles críticos en varias áreas del parque nacional, considerado uno de los ecosistemas marinos más importantes de Venezuela.

“En el estado Anzoátegui yo diría que ya supera el 80% de cobertura, pero hay sitios que no vamos a poder recuperar. Si logramos controlarlo y que no se siga expandiendo, sería un éxito”, expresó Oñoro en entrevista concedida al Circuito Éxitos el pasado 8 de mayo.

Expansión a otros estados

El último monitoreo realizado por la organización en 2022 reveló que la especie invasora ya cubría más de 3 millones de metros cuadrados en la zona de Anzoátegui del Parque Nacional Mochima. Sin embargo, todavía está pendiente el mapeo correspondiente al estado Sucre, donde también se teme una expansión considerable.

Proyecto Unomia alertó que actualmente existen al menos 27 puntos identificados con presencia de este coral invasor, situación que amenaza especialmente a bahías consideradas semilleros naturales de especies marinas.

“Esta bahía es un semillero natural de todas las especies del Parque Nacional. Por lo tanto, hay que cuidar que unomia no se meta allí porque si no, nos va a costar mucho levantar el parque”, agregó Oñoro.

Métodos para frenar la expansión

Ante la magnitud del problema, el equipo de Proyecto Unomia propuso a las autoridades venezolanas cinco metodologías de intervención para intentar contener el avance del coral invasor. Las estrategias comenzarán a ser evaluadas el próximo 15 de mayo en la localidad de Mochima.

Entre las técnicas planteadas destacan succión por ultrasonido, aplicación de rayos UV, instalación de mantos geotextiles, extracción manual, procesos químicos con extractos de la planta Neem. Los especialistas esperan determinar cuál de estos métodos resulta más efectivo para evitar que la especie continúe desplazando los arrecifes coralinos nativos.

La Unomia stolonifera es una especie originaria de Indonesia y es considerada altamente invasora debido a su rápida capacidad de propagación. Expertos han advertido que su presencia no solo compromete la salud de los arrecifes, sino que también impacta directamente.

Lara / El Impulso