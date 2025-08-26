Protección Civil monitorea ingreso de la onda tropical 30 en territorio de Sucre

Protección Civil (PC) de Bermúdez, en el estado Sucre, se encuentra monitoreando el ingreso de la onda tropical 30, cuyo ingreso en el territorio se espera para las próximas horas.

Carlos Velásquez, coordinador del organismo, señaló que están al pendiente del fenómeno atmosférico que podría convertirse en tormenta tropical.

Precisó, además, que ya se formaron en el Atlántico las ondas tropicales 31 y 32, que se esperan en los próximos días.

Velásquez señaló que mantienen un monitoreo de la situación climática las 24 horas del día, para hacer frente a cualquier situación que pudiera presentarse en Bermúdez.

Recomendaciones

En este sentido, llamó a la ciudadanía a estar atentos a las previsiones del Instituto de Hidrología y Meteorología (Inameh), así como las recomendaciones de los entes de emergencia.

Llamó a quienes viven cerca de cauces de agua, evitar cruzar durante eventos lluviosos y emplazó a la gente a no lanzar basura a los ríos y cañadas.

Asimismo, ante la ocurrencia de lluvias constantes y más fuertes de lo normal, llamó a la gente a reportar con tiempo para que las autoridades puedan actuar.

"Una alerta temprana no tiene otra fin que salvar vidas".

Sucre / Corresponsalía Carúpano