Prorrogan lapso de postulaciones para cargos del Poder Ciudadano

Este lunes, el presidente del Comité Preliminar de Postulaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, Giuseppe Alessandrello, informó que el lapso de postulaciones para los cargos de Fiscal General de la República y de Defensor del Pueblo fue prorrogado hasta el viernes 13 de marzo.

“El comité se reunió y decidió dar una prórroga hasta el día viernes a las 10:00 de la mañana (…) una vez concluido el día viernes a esa hora la recepción de todas las postulaciones que existan, nosotros vamos a iniciar el proceso de evaluación”, precisó el parlamentario.

Durante su intervención en la AN, Alessandrello explicó que se ha recibido una mayor cantidad de solicitudes en comparación con el proceso anterior; sin embargo, la comisión también recibió un número importante de llamadas solicitando la prórroga para poder aplicar a los cargos.

Caracas / Primicia