Proponen construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas para atacar contaminación ambiental

El presidente de la fundación Agua Para Todos, Rodolfo Gil, propone la construcción de al menos seis plantas de tratamiento de aguas servidas para "mitigar y atacar el flagelo de la contaminación ambiental", en la zona norte del estado Anzoátegui.

A juicio del dirigente, la disposición de las aguas residuales en los municipios Bolívar, Sotillo y Urbaneja no se está llevando a cabo de forma adecuada.

Para resolver esta situación, considera Gil, se deben habilitar dos plantas de tratamiento en Bolívar, dos en Sotillo y dos en Urbaneja, además de una en Guanta, sin embargo, hizo énfasis en que la prioridad son las primeras tres jurisdicciones, ya que son las que más contaminan la Bahía de Pozuelos y la de Barcelona.

Investigación

"Estamos haciendo una investigación con unos aliados en Lechería para hablar de lo que está pasando en los canales, donde hay un vertido de aguas servidas muy alto porque lamentablemente los servicios de expulsión de agua, el sistema de bombeo que se encarga de sacar el agua de las urbanizaciones hacia el mar afuera, están inservibles y la mayoría de los urbanismos están vertiendo sus aguas servidas directamente a los canales de Lechería, lo que constituye un foco de contaminación en el municipio y que le está causando un daño terrible a los ciudadanos que viven allí y a los que pasamos por allí. Cuando pasamos por las avenidas se nos viene un hedor tremendo a cloacas, porque el municipio Urbaneja carece de plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo están trabajando a media máquina o sencillamente no están trabajando. Eso nos preocupa mucho", manifestó.

El presidente de la fundación ambientalista señaló que playa Mansa, ubicada en Lechería, se encuentra contaminada por esta misma situación de recepción de aguas negras que vienen, específicamente, del río Neverí.

"Por otro lado las playas Lido y Cangrejo también están siendo afectadas por salida de aguas servidas del mismo complejo El Morro y por supuesto las aguas que llegan a la marea desde Puerto La Cruz, aportado por el dren b, lo que constituye un coctel que tiene esas playas bastante afectadas. La salida más clara y más eficiente a ese problema es la construcción de plantas de tratamiento tanto en Sotillo como en Urbaneja, Si construyen plantas de tratamiento solo en Urbaneja, las playas siempre van a seguir recibiendo las aguas contaminadas del municipio Sotillo, porque las corrientes que van en sentido este a oeste, arrastran las aguas que salen por el dren b del municipio Sotillo hacia la playas de Lechería, contaminando toda esa bahía hasta El Morro", detalló.

Lamento

Gil lamentó que en la actualidad sólo existan sistemas de bombeo que sacan el agua hacia el mar y algunas de ellas, dijo, violan la ley porque no respetan ni siquiera los 1.500 metros de distancia con la costa.

"Miles de personas visitan las playas de Lechería, pero cuál es nivel de contaminación? No lo tenemos porque no hemos realizado los estudios pertinentes, pues eso le corresponde al Ministerio de Ambiente y a las alcaldías para determinar si están aptas o no para el uso. Hasta ahora Bolívar y Lechería han declarado como aptas sus playas. Lamentablemente Sotillo, mantiene las playas del Paseo Colón y Los Boqueticos cerradas porque están contaminadas. El llamado a las autoridades que establezcan políticas serias en materia medioambiental y digan si están aptas o no, aunque en las últimas temporadas vacacionales han decretado que las playas están aptas. Sin embargo, las fuentes de contaminación son evidentes, y existen, y cualquier persona la puede constatar", finalizó el dirigente ambiental.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez