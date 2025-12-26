Programación en honor a la Candelaria comenzará el 3 de enero

La Diócesis de Barcelona se prepara para celebrar las festividades en honor a su patrona y a la patrona del estado Anzoátegui, Nuestra Señora de la Candelaria, con una programación religiosa que comenzará el 3 de enero, con la tradicional bajada de la imagen en su santuario mariano, ubicado en Cantaura, municipio Freites.

Así lo anunció este viernes el presbítero Félix Figueroa, párroco rector de este templo, quien ofreció una rueda de prensa en Barcelona, acompañado por el director de la Pastoral de Medios de la Diócesis, padre Pedro Rivas; y el animador pastoral Julio Canache, para dar a conocer todos los detalles en torno a esta celebración, que este año se realizará bajo el lema "María, madre del pueblo fiel", como herramienta para la evangelización.

Según Figueroa, se espera que el domingo 4 de enero inicie la peregrinación de la virgen, comenzando por la parroquia Nuestra Señora de Fátima de El Tigre.

Destacó que la imagen no sólo visitará los distintos sectores e instituciones de Cantaura, sino que una vez a la semana, especialmente los sábados de enero, se tiene previsto que viaje a las zonas pastorales de la entidad. Por ejemplo, se espera que el 10 de enero esté en Clarines, luego vaya a Barcelona y posteriormente a Lechería.

Festividad

Figueroa dijo que el día de la celebración mariana, el 2 de febrero, comenzarán a las 5:00 am con un rosario de Aurora y luego a las 6:00 am realizarán la primera eucaristía, la cual terminará con una procesión desde el santuario hasta el Paseo de la Virgen.

Comentó que luego, a las 10:00 am, realizarán la misa que preside el obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón, con todo el clero de la Diócesis de Barcelona, a la cual se espera que asistan más de 5 mil personas.

Posteriormente, indicó que a las 5:00 pm desarrollarán la última misa del día, para regresar la imagen al santuario.

Se conoció que este año la virgen, que fue nombrada patrona del estado Anzoátegui en el año 1995, lucirá un vestido rosado.

Barcelona / Elisa Gómez