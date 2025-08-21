Programa Mundial de Alimentos reducirá apoyo en Venezuela por falta de financiamiento

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) informó que reducirá a la mitad el alcance de su programa en Venezuela este año. "El financiamiento no es suficiente".

"Ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado luego de explorar e intentar muchísimas opciones. WFP no podrá continuar con el programa de comidas escolares en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas", indicó Lucía Ruz, asociada del programa de las Naciones Unidas, en un video publicado en Instagram.

La oficial de Comunicación y Alianzas del WFP en Venezuela, Marianela González, explicó que los desafíos globales de financiamiento ponen en riesgo los programas humanitarios y de desarrollo en todo el mundo. "Venezuela no es la excepción".

"Vinimos por primera vez en 2022, a la población de Arismendi, en el estado Barinas, a identificar y mapear las escuelas. Seguimos viniendo cada dos meses sin parar por tres años, llegando cada vez a más escuelas y más lejos. Hasta hoy". González indicó que durante esos tres años, los alimentos fueron un incentivo para que los niños fueran a las escuelas, con el apoyo de sus representantes. Hoy nos vamos, pero esperamos que estas oportunidades se queden".

Plan estratégico

En febrero de 2023, el WFP aprobó el Plan Estratégico 2023-2025 para Venezuela por 573 millones de dólares. La intención era fortalecer la alimentación escolar, según informó entonces la Representación Permanente del país caribeño ante la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El proyecto también contempla asistencia alimentaria para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Incluye apoyo en la gestión de riesgos climáticos, fortalecimiento de la resiliencia y de la infraestructura de los sistemas alimentarios, así como de las capacidades de organizaciones e instituciones.

El objetivo, de acuerdo a su página web, era apoyar a más de un millón de personas con asistencia alimentaria para finales de 2025.

Acuuerdo

Venezuela y el WFP firmaron un acuerdo de cooperación el 19 de abril de 2021 para proporcionar comidas escolares nutritivas a menores en situación de vulnerabilidad. También se beneficiaría el personal de centros educativos.

En junio pasado, el WFP informó que repartió alimentos a más de siete mil personas en un municipio del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), afectado por las intensas lluvias. Además comunicó, en una publicación en Instagram, que apoyó con alimentos a más de 200 personas en centros de alojamiento temporal y mediante el suministro de sacos de polipropileno a Protección Civil para contener la crecida de los ríos.

Caracas / EFE