Productores iniciaron formación y recibieron plantas de cacao

Desde este viernes 6 de febrero comenzaron las labores de campo del proyecto de recuperación ambiental y económica de la Serranía de La Cerbatana en el sector Chipichipi, ubicado en la zona rural del municipio Bermúdez, en el estado Sucre.

Esta obra es financiada por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec).

Francisco Ordaz, vocero de la Unidad de Producción Familiar (UPF) Brisas de Macarapana, la cual ejecuta las labores, precisó que culminaron una fase clave en el proyecto con visitas técnicas en la comunidad, cuyo objetivo central es la reforestación de 20 hectáreas de bosque en la Serranía La Cerbatana.

“La estrategia se basa en el establecimiento y recuperación de plantaciones de cacao, un modelo agroforestal que permite la restauración ecológica, recuperar la cobertura vegetal de una zona crítica para el ecosistema local y el desarrollo económico, al generar medios de vida sostenibles para 17 productores y sus familias”, explicó.

Valor

Además, indicó que están promoviendo la transformación del grano de cacao en productos terminados, con el fin de impulsar la economía local.

También se dio inicio a la formación de los productores, a través de talleres de capacitación, y entregaron 700 plantas de cacao provenientes del municipio Cajigal, las cuales serán sembradas de inmediato en los predios seleccionados.

Para finalizar, Ordaz dijo que la UPF Brisas de Macarapana liderará la ejecución de este proyecto durante un lapso de un año, “para consolidar un modelo donde el respeto a la naturaleza y el progreso humano caminan de la mano”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano