Productores agropecuarios piden al gobierno levantar prohibición contra el uso de drones

Un trato preferencial y facilitar los trámites al sector agrario para el uso de drones, pide la Sociedad Ingenieros Agrónomos al Instituto de Aeronáutica Civil.

Se recuerda que desde el 18 de agosto de 2025 el gobierno venezolano prohibió el uso de drones en su espacio aéreo, medida que a juicio de los productores agropecuarios debe ser levantada para facilitar el trabajo de las tierras.

El llamado lo hizo la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Alimentos (Sviaa) al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), organismo regulador de las operaciones aéreas en el país.

“La actividad del agro no se puede detener porque se trata de la seguridad alimentaria”, alertó Saúl Elías López, presidente de la Sviaa.

Indicó que en el INAC se encuentran registradas 24 empresas que prestan servicio de drones, con toda su documentación, muy conocidas “pero deben enfrentar engorrosos trámites e inconvenientes que impiden sus actividades”.

ópez pidió al organismo regulador aclarar la situación para los permisos y permitir a los agricultores operar RPAS (sistema de aeronave pilotada a distancia) o drones en el trabajo de sus cosechas.

En Venezuela es obligatorio el registro de drones ante el INAC para su operación legal. Además de una licencia, se debe contar adicionalmente con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros.

En agosto de 2025 en medio de las tensiones con Estados Unidos, el gobierno venezolano prohibió el uso, vuelo, compra, venta y fabricación de drones en todo el territorio nacional.

La medida, establecida en la Gaceta Oficial N° 6.927, tiene una duración inicial de 30 días, exceptuando a los cuerpos de seguridad y defensa del Estado.

“Queremos que los productores puedan operar sus drones por lo útil en el trabajo de la tierra; llegar a sitios de difícil acceso y atacar con precisión las plagas”.

López pidió al INAC un trato preferencial para los productores agropecuarios y facilitar los trámites al sector agrario por tratarse de la seguridad alimentaria.

Lara / El Impulso