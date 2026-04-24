Primero Justicia rechazó el anuncio del "fin" de la amnistía y exige justicia en Venezuela

El partido opositor Primero Justicia (PJ) rechazó este jueves que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley.

"Como mencionamos desde que fue aprobada, la Ley de Amnistía era insuficiente y excluyente", dijo PJ en una publicación en su cuenta de X.

En su mensaje, la tolda aurinegra reafirmó su compromiso con la consolidación de una transición en el país. Asimismo, subrayó, que esta solo podrá dar por iniciada cuando "todos los presos políticos, civiles y militares obtengan libertad plena".

"Exigimos que se haga justicia y sea reparado todo el daño que han sufrido las víctimas y sus familias por tantos años", manifestó PJ.

Caracas / Redacción web