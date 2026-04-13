Primero Justicia apuesta por la unidad para defender la patria y los trabajadores

Primero Justicia (PJ) en el estado Nueva Esparta hizo un llamado a todos los sectores laborales de la entidad para organizar una respuesta contundente ante la crisis actual.

José Nicasio Narváez, presidente regional de la tolda aurinegra, instó a los trabajadores a consolidar un bloque de unidad que permita canalizar sus exigencias de manera efectiva, enfocándose en la superación de los obstáculos económicos que hoy afectan la calidad de vida en la entidad insular.

Narváez enfatizó que la participación ciudadana es la herramienta fundamental para rescatar la dignidad de quienes sostienen el aparato productivo del país.

Invitación

El dirigente invitó a la población a no desmayar en la lucha por la reconstrucción nacional. Señaló que la determinación de cada trabajador es el motor necesario para transformar la realidad social y asegurar un entorno de progreso para las futuras generaciones.

Con la mirada puesta en la movilización del próximo 1ero de mayo, el dirigente convocó a los gremios y sindicatos a manifestarse activamente en las calles de Nueva Esparta.

El objetivo de este llamado -dijo el justiciero- es visibilizar la situación de vulnerabilidad que atraviesan, tanto empleados públicos como privados, exigiendo respuestas institucionales ante la precariedad salarial y las condiciones laborales que golpean el bienestar de las familias neoespartanas.

Convocatoria

"Esta convocatoria busca reafirmar la voluntad del movimiento civil de avanzar hacia un cambio político y social profundo mediante la protesta pacífica".

Aseveró que la defensa de la patria se ejerce acompañando el justo reclamo de los ciudadanos.

Aseguró que la presencia en las calles el Día del Trabajador será una demostración de fuerza y compromiso con la justicia que el país requiere.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero