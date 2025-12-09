Presupuesto 2026 de Sotillo fue aprobado por ediles, mientras que el de Guanta está en fase de discusión

El proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Recursos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2026 del municipio Sotillo fue aprobado por la Cámara Municipal, en segunda discusión, el 4 de diciembre.

El instrumento recibió el visto bueno de parte de los ediles en la sesión ordinaria Nº 63 llevada a cabo en el salón "William Lara".

De acuerdo con la información difundida por el ente legislativo en su cuenta de la red social Instagram, el presidente del Concejo, Darwing Álvarez, aseguró que la aprobación del proyecto marcó "un paso significativo hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento del municipio".

Aun cuando en la publicación no se precisa el monto total del presupuesto 2026, el 20/11, día de presentación de la ordenanza que detalla el plan de distribución de los recursos, el alcalde de Puerto La Cruz, Jesús Marcano, indicó que 37% de los recursos se usaría para la protección social, 20% para recuperación de los servicios públicos, 17% para plantes del "poder popular", 13% para la economía productiva, 10% para seguridad y 3% para el ecosocialismo.

Ordenanza de Guanta

En el caso del municipio Guanta, el proyecto de Ordenanza del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal y Económico del próximo año fue presentado por el alcalde Yinder Saldivia, el pasado jueves 4 de diciembre, ante la Cámara Municipal, en un acto donde también participaron miembros del gabinete de la autoridad local, voceros del Consejo Local de Planificación y vecinos.

Según lo informado por la alcaldía a través de sus redes sociales, el mandatario especificó que el presupuesto de 2026 asciende a 264 millones de bolívares, lo cual representa un incremento de 200% en comparación con el del año pasado.

Al igual que en Sotillo, el municipio portuario dará prioridad a la protección social, así que se destinará 46,10% de los recursos en esta área, informó el alcalde.

22,20%, añadió, será para obras y servicios en materia de vialidad e infraestructura; 15,20% para fortalecer el "poder popular" y 6,20% para el área de seguridad ciudadana.

Al ser consultado sobre la evaluación correspondiente de la ordenanza, el edil Luis Gil señaló que ya se realizó la admisión y primera discusión del instrumento.

"Ahora viene la reunión con representantes de las siete comunas del municipio Guanta", añadió.

Es importante mencionar que antes de ser aprobado se debe llevar a cabo una segunda discusión en sesión de la Cámara Municipal.

El alcalde de Guanta presentó el presupuesto el pasado 4 de diciembre / Foto: Cortesía

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez