Presidente del Sinvema Sucre aclaró que circular solo obliga a gestionar en Anzoátegui casos de incapacidad

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, aclaró que solo los casos de incapacidad del Ministerio de Educación en la entidad, están siendo derivados a ante el Seguro Social en Anzoátegui. El dirigente explicó que la disposición está vigente desde hace 14 meses.

La jefa de Recursos Humanos del Centro para la Calidad Educativa en Sucre, Milagros Salazar, expresó que ya se realizó una planificación para comenzar a tramitar los casos ante el hospital del Seguro Social en Las Garzas.

Quijano especificó que ante el hecho de que Sucre es única entidad que no cuenta con hospitales del Seguro Social y solo tiene sedes administrativas, se está recomendando la conformación de un grupo médico que ejecute o que se faculte un área en los hospitales del estado para atender la convalidación de reposos.

Señaló que la negativa de aceptar los reposos, estaría violando la contratación colectiva aún vigente, que faculta al Ipasme, “indistintamente”, a admitir estos documentos emitidos por médicos especialistas, públicos o privados.

“Si no tienen especialistas para la atención médica, si no hacen préstamos, ni para viviendas ni vehículos, ni siquiera para un celular, y pese a que debitan todas las quincenas, y si no van a avalar los permisos, ¿entonces qué función hacen?”.

Excepción

A nombre del Sinvema y como vocero de la Coalición Magisterial, indicó que en Sucre hay una excepción y no es posible que se niegue el derecho de un trabajador. “¿Que es lo que necesita para no ser sancionado, que se corrobore que está en cama?”.

Solicitaron a la jefa de la Zona, Karelys Sánchez, que reactive la Comisión de Estabilidad y Seguimiento de la contratación colectiva o de la cláusula 87, que es el comité de seguimiento para el cumplimiento de la contratación y tratar todos los temas pendientes e irregulares en todos los planteles de la entidad.

También sugirió crear la comisión regional de estabilidad, con representación de los trabajadores y el patrón.

Sugerencia

Sugirió a los directores del Ipasme que asuman de forma profesional la revisión y el aval de los permisos médicos, que por derecho corresponden en cierto momento y por el estado de excepción de Sucre, a los trabajadores adscritos al ministerio.

Recordó que los costos de traslado son impagables para este personal, además de lo lejos que se encuentran municipios como Valdez y Mariño, aproximadamente a unas siete horas de Anzoátegui.

