Presidenta de Corsotur informó que hay buen nivel de reservas hoteleras para el Carnaval de Carúpano

La presidenta de la Corporación Socialista de Turismo (Corsotur) y autoridad única del área en el estado Sucre, Germil Sayago, confirmó que en un recorrido por los hoteles y posadas del municipio Bermúdez, pudieron verificar un buen nivel de reservas para el Carnaval 2026. “Todavía hay chance para venir y disfrutar esta fiesta en familia”.

Sayago, quien participó este martes en la primera caravana del evento, que cada año atrae a miles de visitantes, señaló que ya está en marcha el dispositivo de las fiestas, para lo cual cuentan con seguridad, están disponibles los sitios de alojamiento y hay eventos recreativos programados para la fecha.

Además, sumó a los atractivos de Sucre, las playas y ríos, que permiten a los temporadistas una experiencia de primera. “La invitación es a que vengan y compartan la fiesta”.

Resaltó el fervor de los locales por la fiesta, que se convocó desde la semana pasada y ya genera una expectativa enorme en el resto del oriente del país, así como en otras regiones. “Ya empezó, Carúpano tiene carnavales y los podemos ver en toda esta manifestación”.

Confirmación

En Cumaná se confirmó este miércoles que también se realizará el evento carnestolendo.

En una rueda de prensa realizada en el Museo Ayacucho, se informó sobre la conformación de una comisión organizadora y la programación que se cumplirá para los días de festejo.

Las actividades se desarrollarán entre los días 13 y 17 de febrero, con un desfile por la avenida Cacique Maragüey, desde los semáforos de Las Palomas hasta el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por solicitud de la misma gente.

El viernes habrá desfile educativo, el sábado se realizará la elección de las reinas, y el desfile cultural; el domingo 15 y el lunes 16 se realizará el desfile de comparsas y carrozas, bajo la temática “Venezolanidad y soberanía patriota”.

El comité organizador llamó a los interesados en participar con sus creaciones a inscribirse en la sede del Instituto Municipal de Turismo.

Se informó además, que la seguridad está garantizada a través de un dispositivo, con el fin de brindar protección a propios y a visitantes.

Sucre / Corresponsalía Carúpano