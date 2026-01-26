Presentaron la programación de los Carnavales Culturales y Turísticos Barcelona 2026

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, presentó este lunes la programación de los Carnavales Culturales y Turísticos Barcelona 2026, los cuales buscarán este año exaltar los valores del barcelonés.

Desde la plaza Libertadores, epicentro de los eventos, la mandataria informó que la agenda comenzará el viernes 13 de febrero con el tradicional desfile escolar por el bulevar 5 de Julio, donde se espera que participen 301 centros escolares que hacen vida en este territorio. Al final de la tarde, se estará llevando a cabo en este conjunto de plazas el reinado de los abuelos, con los integrantes de la Casa del Abuelo.

Herrera manifestó que para el sábado 14 se realizará la elección de la Reina del Carnaval y de San Celestino, también en la plaza Libertadores, con la participación de las 14 candidatas que queden seleccionadas en el casting que harán este martes, para el cual extendió la invitación. Mientras que los desfiles carnestolendos se desarrollarán el domingo 15 y el lunes 16 de febrero, al igual que los acostumbrados espectáculos musicales en horas de la noche.

Detalles

Se conoció que para este año, se inscribieron más de 80 comparseros que exhibirán sus mejores fantasías para ocupar los primeros lugares de premiación.

Como novedad, Herrera reveló que la alcaldía va a contar con una carroza que va a expresar los valores y el sentir de la venezolanidad. Así como también, que el recorrido de los desfiles culminará en la plaza Miranda de Barcelona para que las personas puedan disfrutar mejor. Anteriormente, llegaba hasta la plaza Bolívar.

Durante la presentación, la mandataria municipal aprovechó de hacerle un llamado a los emprendedores para que, como de costumbre, se sumen a expender sus rubros y a ofrecer sus servicios como parte de estas actividades. Mencionó que durante estas fiestas, también se realizará la 5ta. edición de "Barcelona Tiene Sabor", donde escogerán el mejor perro caliente del municipio.

Recreación

Se conoció que como parte de la temporada, también se estará llevando a cabo el festival de ríos, balnearios y playa.

Según la presidenta de la Corporación de Turismo del municipio, Nazareth Montilla, tendrán actividades de intercambio deportivo y recreativo en la Planchada de Bergantín, en San Pedrito y Caicara.

Ykser Orozco, responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detalló que contarán con más de 350 funcionarios entre Policía municipal, Protección Civil y Policía estadal; además del sistema de monitoreo de videovigilancia para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

A propósito de esto, Herrera destacó que hoy tendrán la incorporación de 20 cámaras para un total de 74, que dispone este centro de monitoreo de los espacios recreativos.

Se espera que más de 50 mil personas asistan a las diversas actividades que se desarrollarán en el centro barcelonés.

Barcelona / Elisa Gómez