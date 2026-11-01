domingo
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Pareja carupanera perdió la vida en un accidente vial con una moto en la Troncal 10

octubre 31, 2026
El accidente ocurrió en el sector conocido como Costilla de Vaca/ Foto: Otto Irazábal

Una joven pareja que hacía la ruta entre Maturín y Carúpano perdió la vida de forma trágica, cuando perdieran el control de la moto en la que se desplazaban, colisionaran contra un vehículo y terminaran en el pavimento.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, en el sector conocido como Costilla de Vaca, en la Troncal 10, territorio del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Sucre.

El conductor de la moto, Luis Alejandro Tovar, de 29 años, fue trasladado por equipos de emergencia al hospital Santos Aníbal Dominicci, y falleció a los pocos minutos de su ingreso. El joven presentó traumatismos múltiples y fractura de codo.

Su acompañante y pareja, Riccy Gamboa, falleció en el sitio. Ambos vivían en Maturín y viajaban a Carúpano a pasar el fin de semana con la familia.

Gamboa era técnico en publicidad y gozaba de gran aprecio entre sus colegas y compañeros de la Universidad Politécnica Territorial de Paria Luis Mariano Rivera, donde se graduó en 2024.

Como publicista dejó el precedente de haber realizado el único estudio de audiencia que existe de la radio carupanera. Su muerte enluta a la comunidad universitaria y en particular al gremio publicístico.

Sucre / Corresponsalía

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