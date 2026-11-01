Partidos de la PUD y VV se movilizaron en Cantaura para respaldar a MCM

Centenares de personas se unieron la tarde de este sábado, 31 de octubre, en una movilización realizada en Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui, en respaldo a María Corina Machado y celebrando el retorno de la Premio Nobel de la Paz a Venezuela.

La jornada, en la que participaron dirigentes y militantes de los partidos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y Vente Venezuela, inició a eso de las 4:30 de la tarde partiendo desde la Plaza Primero de Mayo para tomar diferentes calles de la capital chamariapera. Llegaron a la avenida Bolívar hasta el emblemático obelisco y retornaron hasta el frente de la plaza Bolívar.

En ese punto de la localidad se realizó una asamblea en la que intervinieron dirigentes de los partidos que integran el bloque opositor, entre ellos, Evelyn Urdaneta (Acción Democrática en Resistencia), Jorge Díaz (Encuentro Ciudadano), Daniel Guevara (Voluntad Popular), José Franco (Primero Justicia), Gerardo Urbáez (Copei) y Marcos Pérez Bellizia (Vente Venezuela), quien cerró el concurrido acto unitario.

Durante la asamblea, la dirigencia resaltó la masiva y espontánea participación de los ciudadanos en la jornada de bienvenida a Machado el pasado domingo, 25 de octubre, y destacó que la líder opositora representa la esperanza de recuperar la democracia y la libertad del país.

Igualmente se hizo referencia a la necesidad de que la ciudadanía conozca el plan de gobierno 'Tierra de Gracia', la importancia de integrarse a la red 'Constructores' y la realización de asambleas en todo el territorio nacional.

Cantaura / Danela Luces