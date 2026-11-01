Los integrantes de misión simulada de la NASA afirman que llegar a Marte es "inevitable"

Los cuatro integrantes de una segunda misión simulada de la NASA en Marte abandonaron este sábado el hábitat creado por la institución tras más de un año aislados y confinados, y afirmaron que la llegada de humanos a este planeta no solo es alcanzable, sino también "inevitable".

"Los riesgos de ir a Marte son enormes, pero mediante la búsqueda del conocimiento, una visión y un liderazgo sólidos, creatividad, fortaleza, trabajo arduo y una base extraordinaria, el objetivo de llevar seres humanos a Marte no solo es alcanzable, sino inevitable", aseguró en una rueda de prensa el comandante de la misión, Ross Elder.

Esta es la segunda misión 'Analogía de Exploración de la Salud y el Rendimiento de la Tripulación' (CHAPEA 2, en inglés), en la que los cuatro tripulantes (Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery y James Spicer) han vivido 378 días en un hábitat impreso en 3D en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas).

Este espacio de 160 metros cuadrados está preparado para simular los "retos" que los humanos encontrarían en el Planeta Rojo.

Según explicó Sarah Whiting, científica del proyecto CHAPEA, la tripulación puso a prueba operaciones independientes de la Tierra, sin orientación en tiempo real del centro de control de la misión, y realizó un programa de actividades intenso y físicamente exigente con recursos limitados.

Además, no tuvieron relevo: "No hubo un cambio de tripulación como se hace normalmente en la Estación Espacial Internacional. Estas condiciones son muy exigentes para llevar a cabo una misión", aseguró.

CHAPEA ayudará a los investigadores a comprender cómo se adaptan las tripulaciones al aislamiento y al confinamiento, con el fin de prepararse mejor para futuras misiones espaciales de larga duración, de acuerdo con la NASA.

Ellen Ellis, oficial médica de CHAPEA 2, subrayó en la conferencia de prensa que una futura tripulación que vaya a Marte necesita "un equipo de apoyo en tierra muy integrado", lo que hará que "su trabajo sea más fácil" gracias a la "colaboración constante de los equipos de ejercicio físico, salud conductual, nutrición y supervisión médica".

Además, incidió en que "tenemos una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para mantener la preeminencia de Estados Unidos en el espacio", una "posición estratégica que solo se conservará mediante acciones deliberadas".

Ellis puso como ejemplo la base lunar de la NASA y la Academia Espacial Nacional, que "crean oportunidades", y animó a "tomar la iniciativa, liderar con una ciencia que beneficie a la economía y garantizar" el legado espacial del país "para los hijos de nuestros hijos": "La Fuerza Espacial protegerá la última frontera", apostilló.

Nueva York / EFE