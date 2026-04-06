Presentarán foro teatro para concientizar sobre autismo en El Tigre

Mediante una rueda de prensa, este lunes 6 de abril, la fundación Vida Asperger, en El Tigre, estado Anzoátegui, dio a conocer su cronograma de actividades para conmemorar el mes de la Concienciación Sobre el Autismo.

Patricia Posani, presidenta de la fundación, precisó que el evento central será un foro teatro, a realizarse el próximo sábado, 11 de abril, a las 4:00 pm, en el Complejo Cultural Simón Rodríguez, con entrada libre.

La jornada se niciará con la obra "Emilio está Escondido", que llega de la mano de la agrupación Punto Escénico y su director Alexis Farias para visibilizar diferentes situaciones relevantes con relación al autismo, de una manera divertida y sin restarle profundidad.

"La idea es que los temas que pueden ser dolorosos, salgan a luz para la reflexión", agregó Posani.

Apoyo interdisciplinario

Una vez culminada la fase teatral, el público podrá interactuar con un panel interdisciplinario de especialistasque pondrán a disposición sus conocimientos para analizar las inquietudes sobre el espectro autista.

Entre los profesionales invitados, estarán Alinell Amaiz, pediatra; Ana Cecilia Márquez, psiquiatra; Yamileth Quijada, psicóloga; Elsy Mujica, educadora; Rossana Marcano, psicopedagoga; Carelis Llovera, terapista ocupacional; Adriana Parra, terapista de lenguaje; y María Russo, activista social, "madre azul" y presidenta de la Sociedad Venezolana de Autismo.

En los siguientes días la información también se ampliará a través de transmisiones en vivo por redes sociales, bajo el formato de foros, que contarán con la participación de otros profesionales invitados.

Los encuentros estarán disponibles por la cuenta oficial de Vida Asperger en Instagram @vidaasperger.

Para vencer la discriminación

Posani afirmó que a pesar de los distintos avances en la sociedad, actualmente persiste el desconocimiento sobre lo que representa el autismo, por lo que este tipo de iniciativas buscan seguir abriendo espacio al tema, desde un punto de vista más humano y educativo, que permita derribar barreras.

"Si no nos educamos, sigue existiendo discriminación, sigue el bullying, y no es que podamos tal vez cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro metro cuadrado y en esta medida eso va a impactar cada vez en más personas", exclamó.

Desde la fundación esperan poder llegar a otras localidades con este proyecto y que la sensibilización sobre el autismo no se límite a un solo mes, sino que abarque el resto del año.

El Tigre / Damary Díaz