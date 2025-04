Precio del pescado salado en el mercado de El Tigre oscila entre Bs 450 y Bs 900

Desde esta semana, los vendedores de pescado en el Mercado Municipal de El Tigre ofrecen el producto, pero salado, como es de costumbre en los días santos.

En el precio del pescado es donde hay variedad. Y aunque los expendedores esperan que a partir de este miércoles las ventas mejoren, aseguran que sí ha habido compra.

Una de las vendedoras, que se identificó como Alicia Romero, dijo que lo que más buscan es el cazón, cuyo costo es de 800 bolívares. Por su parte el kilo de dorado se ubica en Bs 600 y el de laulau en 500 bolívares. Pero el carite salado es el más caro, pues lo comercializan en 900 bolívares los mil gramos.

"Estos son lo que más buscan para el cuajao, pero es según el bolsillo de la gente. Algunos compran poco pero también hay otras opciones más económicas y buenas", dijo.

Las más baratas

Destacó que la más barata son la lisa en Bs 450, el dorado pequeño y el morocoto en Bs 500; y el rayado, baba y chiguire en Bs 600.

Otros vendedores, como Gabriel Sotillo, dijeron que tiene otras especies como la curbina y la bonita en Bs 500.

"Las ventas han estado regulares, esperamos que a partir de este miércoles mejoren y estaremos vendiendo hasta que se acabe la mercancía", explicó.

Algunos consumidores, como María Reyes, buscaban sardinas en filet para preparar tipo croquetas pero no las encontró en venta.

"Me dijeron que no hay sardinas, que no se consigue. Antes uno resolvía con eso, pero ando buscando un pescado bueno y económico para comer, sobre todo jueves y viernes como es costumbre", agregó.

Dentro de las opciones para los consumidores hay venta de tres kilos de dorado pequeño por mil bolívares.

El Tigre / Marinelid Marcano