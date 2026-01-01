Precio del dólar subió 479, 33% en 2025

Durante el 2025 el precio del dólar oficial experimentó un aumento de 479,33 %, al pasar de Bs 52,02 en enero, a Bs 301,37 en su última cotización del año. Esta cifra representa más de 10 veces el alza que registró el valor de la moneda estadounidense a lo largo de todo el 2024 (44,8%).

En el año que acaba de finalizar, el tipo de cambio ha tenido un comportamiento alcista producto de poca disponibilidad de dólares y la disminución de los montos de las intervenciones hechas por el Gobierno en la banca nacional.

Entre enero y marzo de 2025, la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) tuvo un repunte de 33,71 %. Mientras, desde el 15 de junio y hasta el 15 de agosto, (en un lapso de dos meses), el aumento fue de 32,15%, es decir, casi similar a lo acumulado en el primer trimestre.

Tendencia acentuada

Posteriormente, las subidas semanales se acentuaron cada vez más. Entre el 15 de agosto y el 29 de septiembre, en un lapso de sólo mes y medio, la cotización del BCV pasó de Bs 135,64 a Bs 177,61, esto es 30,94% más.

En noviembre los incrementos de precios de las divisas se ralentizaron, debido a la venta de criptomonedas, uno de los factores que más han favorecido al BCV frente a la escasez de dólares y que tendrá un papel aún más determinante a lo largo de este 2026. En el penúltimo mes del año, el alza del precio fue de 9,84%, al pasar de Bs 223,64 a Bs 245,66.

No obstante, en diciembre la depreciación del bolívar fue de 22,67 %.

Menos intervención bancaria

El Ejecutivo mantuvo su estrategia de inyección de divisas a la banca para bajar la presión generada por la demanda de dólares, aunque en menor proporción.

Según la firma Aristimuño, Herrera y Asociados, en 2025 el BCV vendió a la banca nacional la cifra de $3 mil 154 millones, es decir, una reducción de 43,68% en comparación con los $5 mil 600 millones inyectados en 2024.

Vale apuntar que desde el pasado 15 de diciembre el máximo organismo emisor no ha colocado moneda extrajera en la sistema financiero y se desconoce si la estrategia de inyección de dólares se mantendrá en forma limitada en los próximos meses.

En lo que sí coinciden todos los especialistas es en el crecimiento del uso de la criptomoneda estable USDT, como una alternativa frente a la escasez de divisas.

Caracas / Rodolfo Baptista