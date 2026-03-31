Piden precaución en las vías de Mérida tras horas de lluvia continua

Luego de más de 12 horas de lluvias continuas en el estado Mérida, el gobierno regional activó protocolos de vigilancia ante los reportes de afectación en las principales vías de acceso producto del deslizamiento de sedimentos y crecida de ríos.

La emergencia más grave está en el municipio Alberto Adriani, donde el río Onia-Culegría se desbordó, afectando viviendas y la movilidad en el sector de la zona panamericana de la localidad andina. Miembros de Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar para realizar evacuaciones preventivas en la zona.

En cuanto a las vías, la carretera hacia Táchira fue despejada tras la caída de árboles, y los accesos a la ciudad de Mérida están completamente habilitados por las troncales 001, 007 y la local 008.

Las autoridades piden extrema precaución en el Eje Páramo, porque varios tramos siguen en rehabilitación tras los daños del año pasado. El monitoreo de cuencas continúa y los cuerpos de seguridad permanecen en alerta 24 horas tras el reporte meteorológico que indica que seguirá lloviendo.

Mérida / Radio Fe y Alegría