Portugal se paseó ante Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo

Dos goles de Cristiano Ronaldo abrieron el camino para la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, en el primer duelo de la cartelera de este martes 23 de junio de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Tras el sorpresivo empate 1-1 en la fecha anterior con República Democrática del Congo, el cuadro luso despejó dudas aplastando con categoría al combinado asiático. Además de CR7, también marcaron Nuno Mendes, Rafael Leão y el portero Abduvokhid Nematov en propia puerta.

Vale destacar que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la historia que mueve las redes en seis Mundiales. En Alemania 2006 anotó una diana, al igual que en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022; en Rusia 2018 celebró cuatro tantos y en la edición de 2026 ya suma dos.

Dominio

La superioridad entre un seleccionado y otro se hizo sentir temprano en el partido, que se disputó en el Houston Stadium.

Al minuto 6 Cristiano Ronaldo aprovechó un pase de João Cancelo desde la banda derecha para colocar el 1-0 y además imponer un récord. El delantero de 41 años se convirtió en el primer jugador que marca en seis Copas del Mundo, hito que luce difícil de igualar.

Posteriormente al 17' fue Nuno Mendes el que amplió la ventaja, tras ejecutar de gran manera un tiro libre desde la frontal del área, y al 39' Ronaldo firmó su doblete con otro derechazo que batió al guardameta Nematov.

Al 60' el portero uzbeko contribuyó involuntariamente para el 4-0 de los europeos, tras una jugada de saque de esquina. Finalmente al 87' Rafael Leão puso cifras definitivas al rematar al ángulo un balón que había quedado suelto en el corazón del área.

Líder provisional

Portugal es líder provisional del Grupo K con cuatro puntos, aunque Colombia (segundo con tres unidades) se enfrenta a las 10:00 pm a RD Congo.

Un lauro cafetero sellará su clasificación a 16avos de final, así como la eliminación de Uzbekistán, mientras que los lusos deben esperar a la última fecha, cuando se medirán a los colombianos, para saber si avanzan de ronda.

Barcelona / Javier A. Guaipo