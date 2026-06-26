Documental de la Red 600K de los "comanditos" compite en el Festival Cannes Lions 2026

La historia de la Red 600K, la estructura ciudadana organizada por el Comando Con Venezuela, que permitió recopilar, verificar y digitalizar las actas de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, llegará al escenario del Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions 2026. El documental sobre esta iniciativa competirá oficialmente en la categoría Titanium Lion, uno de los reconocimientos más prestigiosos del certamen que se celebra del 22 al 26 de junio en Francia.

La producción narra cómo más de 600.000 voluntarios se organizaron para resguardar las actas electorales y construir un registro independiente y auditable de los resultados. La operación es presentada como un modelo de innovación ciudadana que, según sus promotores, fue posteriormente validado por distintos organismos y medios de comunicación internacionales.

Con su participación en Cannes Lions, la Red 600K se convierte en el primer prototipo de infraestructura ciudadana de verificación democrática en competir en este festival, un espacio que premia las ideas más innovadoras e influyentes del mundo. La iniciativa es destacada como un ejemplo de cómo la creatividad y la tecnología pueden ponerse al servicio de la defensa de la voluntad popular.

El audiovisual fue dirigido por el cineasta venezolano Sebastián Arrechedera en alianza con la productora Rainbow Lobster y competirá en la categoría Titanium Lion, reservada para proyectos que desafían los esquemas tradicionales y generan un impacto trascendental.

La líder opositora María Corina Machado celebró la nominación y afirmó que "con la Red 600K hicimos historia. Ahora nuestra épica se cuenta en el Festival de Cannes". A través de su cuenta en X, recordó que miles de ciudadanos permanecieron "contando papelito por papelito, presentes en los centros de votación hasta la madrugada, con actas digitalizadas y verificadas".

"Esta hazaña que derrotó al régimen competirá en el Cannes Lions", expresó Machado, al destacar que el reconocimiento internacional trasciende el ámbito audiovisual y proyecta la experiencia venezolana como un referente de organización ciudadana y defensa del voto ante el mundo.

Caracas / Redacción web