Estudiantes de UDO Anzoátegui protestaron para exigir la asignación de más recursos (+Fotos)

Representantes del Movimiento Estudiantil Fuerza Udista lideraron, la mañana de este martes, una nueva protesta pacífica en las instalaciones de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo de Anzoátegui, para exigir mejoras.

La petición de los estudiantes estuvo dirigida, especialmente, a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para que realice la asignación suficiente de recursos, apegada a la realidad económica y a las necesidades presentes en la Casa Más Alta.

"De modo que dichos recursos sean administrados de forma eficente y transparente por las autoridades de la universidad, respetando su autonomía universitaria", rezaba parte de la convocatoria difundida.

Se conoció que como parte de la actividad, los estudiantes, acompañados de profesores, empleados y obreros, realizaron un recorrido por las instalaciones con sus pancartas alusivas a las quejas y peticiones, partiendo desde la Escuela de Ciencias Administrativas (ECA) y finalizando con una concentración en el portón de la universidad, en la avenida Argimiro Gabaldón, antigua vía Alterna.

Demandas

Entre las peticiones, además de hablar del presupuesto justo, detallaron mejores salarios para el personal que labora en la universidad, especialmente, para los profesores: así

como también de la recuperación de los beneficios estudiantiles, entre ellos, el comedor, las rutas, asistencia médica, becas y ayudantías.

También pidieron por la rehabilitación de filtros de agua y el saneamiento de los baños.

La manifestación contó con el respaldo del directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo) y delegado de la ECA, Tirso González, quién destacó que la lucha es por los derechos constitucionales.

Barcelona / Elisa Gómez