Portocruzanos dicen que la ciudad volvió a su ritmo habitual

Habitantes de Puerto La Cruz dicen que la ciudad volvió a su ritmo habitual durante esta semana, luego de unos primeros días del año que incluyó vacaciones escolares, y en algunos casos laborales, además de movimiento en el ámbito político.

El grueso de consultados por el equipo de El Tiempo coincidió en que todo se ve de manera cotidiana, aunque algunos comentaron que a nivel personal el panorama no ha sido tan positivo porque viven del día a día y la irregularidad económica no los beneficia.

Un par de personas señalaron que la circulación de estudiantes en las calles no ha sido tan alta como antes del asueto decembrino, pese a que escuelas y liceos retomaron actividades el lunes 12 de enero.

"Todo normal"

Pedro Hernández, quien trabaja como fiscal en una de las paradas de transporte público ubicadas cerca del elevado de la avenida Municipal, dijo que en estos días ha visto que la gente volvió a su rutina.

"Diariamente van y vienen los que son trabajadores públicos y privados, los vendedores informales, etc. Lo único es que al menos de este lado no se ven tantos 'chamos' yendo a clases, aunque quizás la próxima semana se vean más", indicó.

A su vez Lorenzo Gómez también considera que la ciudad va tomando su ritmo sin irregularidades, aunque para él como vendedor informal "el año todavía no arranca". Esto lo expresó porque sus ventas de papelón con limón han estado "por el suelo", pero tiene confianza en que mejoren después de que la mayoría se recupere económicamente de lo que fue diciembre.

A los ojos de Jesús Borjas y Carlos Granado, quienes laboran como transportistas, la ciudad también está como de costumbre tras unos primeros días del mes que estuvieron con movimiento más bajo en cuanto a ciudadanos en las calles.

Personas de a pie que circulaban por diversos puntos de la localidad porteña igualmente compartieron la opinión de que al menos en los últimos días el panorama marcha tranquilo, aunque coincidieron en que la mayor preocupación sigue siendo "el bolsillo".

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo