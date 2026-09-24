Portocruzanos aprovecharon la lluvia de este jueves para abastecerse de agua

El fuerte aguacero que cayó la mañana de este jueves en Puerto La Cruz, para algunos ciudadanos se convirtió en una bendición que, literalmente, vino del cielo.

En un recorrido realizado por el equipo de El Tiempo se pudo apreciar cómo ciudadanos de algunas comunidades porteñas aprovecharon la lluvia para abastecerse de agua.

Vecinos sacaron a las calles una variedad de recipientes como cavas, botellones, tobos y hasta termos que le permitieran almacenarla para paliar un poco la escasez del recurso hídrico en su zona.

Cabe recordar que la falta de agua potable ha sido una denuncia constante en las distintas comunidades de la zona norte de Anzoátegui.

En el caso de Puerto La Cruz, el servicio se encuentra suspendido desde el lunes en varios sectores por la reparación de una tubería en la avenida Municipal.

Puerto La Cruz / Carlos Morales