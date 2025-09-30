Polo Patriótico en Bermúdez emitió manifiesto a favor de Maduro y en rechazo a agresiones norteamericanas

El Gran Polo Patriótico de Bermúdez y sus 12 partidos y movimientos afiliados, realizaron una asamblea en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, para hacer público un manifiesto de apoyo al gobierno nacional, ante lo que consideran una política de agresión y acoso por parte de los Estados Unidos.

Víctor Rojas, vocero de la agrupación política, explicó que el manifiesto apoya a Maduro, pero también a la República y a todos los venezolanos, porque las agresiones no afectan sólo al alto gobierno, sino a todos sus habitantes.

Se refirió a los ataques a embarcaciones pesqueras y a los pescadores, “que son los guardianes de nuestras costas, en especial del estado Sucre, que es la costa más fronteriza que tenemos”.

Ataque

Rojas señaló que al atacar a los pescadores, lo hacen con la producción del país y la seguridad alimentaria. “Es una guerra sistemática, que no comenzó ahorita. Y no podemos quedarnos callados”.

Dijo que saldrán al frente, como venezolanos, a defender la Patria y lo que dejaron los libertadores. “Tenemos que ser responsables de salir a defender a nuestra Patria”.

Agregó que durante el encuentro se generó un debate y se tomaron posiciones y exposiciones, con la participación de todos los voceros de los partidos.

