Polo Patriótico de Bermúdez se solidarizó con las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela

Las organizaciones políticas y sociales que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP) en el municipio Bermúdez del estado Sucre, emitieron un comunicado en solidaridad con las víctimas del doble terremoto ocurrido en Venezuela.

“Ante la catástrofe telúrica que sacudió los cimientos de nuestra patria el pasado 24 de junio, dejando un saldo doloroso de pérdidas de vidas humanas, miles de compatriotas damnificados, daños estructurales a edificaciones residenciales y demás infraestructuras de vialidad y servicios públicos en la región Capital y el estado La Guaira, queremos expresarles a todas las familias afectadas, nuestra palabra de aliento, solidaridad y disposición espontanea para cooperar en todos lo que resulte necesario para superar esta crisis”, señala el texto.

Los voceros expresaron sus condolencias y apoyo irrestricto a las familias que hoy lloran a sus seres queridos. “Esta solidaridad no es mera cortesía, sino un imperativo ético arraigado en el humanismo bolivariano y la corresponsabilidad social”.

Señalan en el comunicado que conciben la sociedad venezolana como un cuerpo orgánico e interconectado donde el sufrimiento de un compatriota resuena en la conciencia colectiva de todos; “el dolor ajeno nos interpela y nos obliga a actuar. La ontología de nuestro pueblo se fundamenta en la ayuda mutua, entendiendo que la dignidad humana se defiende colectivamente. Por lo tanto, la atención y el cuidado hacia quienes lo perdieron todo es una obligación moral que trasciende cualquier individualismo, recordándonos que la verdadera fortaleza de una nación radica en su capacidad para sostenerse mutuamente en los momentos de mayor fragilidad”.

Igualmente, expresan su respaldo institucional y apego a estándares internacionales, específicamente la gestión integral de crisis ejecutada por el Ejecutivo nacional con el despliegue en búsqueda, salvamento urbano, atención médica prehospitalaria y habilitación de refugios dignos.

“Resaltamos que estas operaciones cumplen estrictamente con los protocolos internacionales del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Salvamento (INSARAG, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, priorizando de forma eficiente la preservación de la vida”.

Campañas

Asimismo, rechazaron lo que consideran una “canallada mediática y manipulación política”, ejecutada desde la “oposición ultraderechista, quienes de manera criminal pretenden desvirtuar los hechos. A través de laboratorios de desinformación, buscan sembrar el caos y entorpecer las labores de rescate. Es éticamente inaceptable instrumentalizar el dolor de las víctimas como un arma política para socavar la confianza en las instituciones en un momento que exige la máxima unidad nacional”.

Hicieron una petición para ejercer en activo la solidaridad nacional, mediante la donación de alimentos no perecederos, medicinas, ropas, apoyo logístico voluntario en las áreas requeridas y mantener la disciplina civil mediante el acatamiento de normas de prevención.

Igualmente, hicieron un reconocimiento a los hombres y mujeres de Protección Civil (PC), bomberos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos policiales y personal de salud. “Su labor incansable entre los escombros es testimonio vivo de amor patrio”.

Agradecieron, además a los países hermanos, rescatistas internacionales y organismos multilaterales que han tendido su mano desinteresada. “Su asistencia técnica y humana demuestra que la fraternidad internacional prevalece en las dificultades”.

Sucre / Yumelys Díaz