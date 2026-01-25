Plaza céntrica de Carúpano lleva ahora el nombre del General en Jefe José Francisco Bermúdez

Este viernes se concretó la reinauguración de la más céntrica plaza de Carúpano, en el estado Sucre, dedicada al epónimo del municipio, el general de la guerra independentista José Francisco Bermúdez.

El alcalde de la ciudad, Julio Rodríguez, reivindicó la decisión, al decir que se trataba de dar su justo espacio a quien no solo identifica la zona y recibe homenajes en los municipios Ribero y Andrés Mata, sino también subsanar una injusticia histórica.

“Estamos en deuda con la historia y lo que estamos es reivindicando los hechos que lograron descolonizar a nuestra patria”.

Llamó al sector educativo a formar a las nuevas generaciones en un sentido patriótico, al tiempo que declaró ser respetuoso de todas las opiniones, “vengan de donde vengan” e insistió en que en la plaza central de la ciudad se colocó a quien merece estar en el espacio. “Es el epónimo de nuestro municipio”.

Reconoció que el tiempo en que la plaza se quedó sin una figura, se convirtió en un periodo de incertidumbre. “Hubo una falla y había que tomar una decisión y la reafirmamos el día de hoy”.

Llamó a valorar a “Juan Pueblo”, como se conocía al general Bermúdez, quien se ganó el respeto popular de la época y como contraparte, señaló que no se puede defender desde esos espacios a colonizadores y a quienes cometieron un genocidio contra la población originaria.

Aprovechó para reivindicar, igualmente, la figura histórica del general federal carupanero José Eusebio Acosta, cuya estatua pedestre ocupará ahora el espacio que deja vacío Bermúdez en la plaza cercana al Templo Masónico.

Sesión

La fecha escogida para concretar el cambio fue el natalicio del héroe, con la realización de una sesión solemne, cuyo orador fue el historiador Aníbal Farías.

Asimismo, se anunció la conformación de una comisión de figuras locales, en la cual está incluido el orador, que se encargará de difundir el cambio en las instituciones educativas. “No es para defender a Julio Rodríguez sino para defender nuestra historia, la que verdaderamente nos pertenece”.

Sucre / Corresponsalía