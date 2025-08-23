Plaza Bolívar de Barcelona lució concurrida en el inicio del proceso de  alistamiento militar 

Desde tempranas horas de este sábado, la plaza Bolívar de Barcelona lució concurrida como parte del inicio del proceso de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, que convocó esta semana el presidente Nicolás Maduro, para la defensa de la soberanía y la paz nacional.

La diputada nacional y organizadora estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Mercedes Sánchez, informó que desde las 8:00 am se lleva a cabo la jornada que consiste, específicamente, en la actualización y el registro de nuevos integrantes.

"Estamos activados no solamente en la plaza Bolívar de Barcelona, sino en el resto de los 20 municipios del estado Anzoátegui, en sus plazas Bolívar, vamos a estar hoy y mañana domingo hasta las 5:00 pm, aproximadamente", expresó.

Sin embargo, Sánchez manifestó que a partir de la semana que viene se van a activar todas las estructuras en los sectores, en los espacios comunales, junto a la Milicia Bolivariana, para garantizar la incorporación de nuevos milicianos y la actualización de los que ya se encuentran.

Se conoció que en horas de la mañana acudieron varias autoridades estadales, entre ellos diputados, a participar en el proceso que tiene como único requisito la presentación de la cédula de identidad.

Barcelona / Elisa Gómez