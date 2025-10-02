Plataforma Unitaria critica celebración de la Navidad en el Helicoide

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) criticó este jueves que se lanzaran fuegos artificiales desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde se encuentran detenidos varios de los considerados presos políticos, como parte de la celebración del comienzo de la Navidad anticipada anunciada por Nicolás Maduro.

"Con indignación rechazamos categóricamente el acto perverso e inhumano de lanzar fuegos artificiales desde El Helicoide para 'celebrar la Navidad'", señaló el bloque en una publicación en X.

La PUD sostuvo que ese lugar "no es un símbolo de fiesta", sino el "centro de tortura y detenciones ilegales de Venezuela, donde cientos de presos políticos son víctimas de tratos crueles y de la violación sistemática de los derechos humanos".

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la líder opositora María Corina Machado, indicó en X que no hay "Navidad posible en medio del dolor".

"Anoche, desde El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela, lanzaron fuegos artificiales para 'celebrar la Navidad'. ¿Se imaginan? Brillos en el cielo mientras, debajo, hombres y mujeres son humillados, torturados y alejados de sus familias", añadió la formación.

Rechazo

El Comité de Derechos Humanos de VV compartió un video en el que se ve el lanzamiento de los fuegos artificiales desde la cárcel, ubicada en el suroeste de Caracas.

Por su parte, el diputado electo Henrique Capriles calificó de "lamentable" el lanzamiento de fuegos artificiales desde el centro de reclusión donde, dijo, "hay venezolanos inocentes encarcelados por pensar distinto".

"¡Qué bárbaros, qué inhumanos! Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto", apostilló el opositor.

Capriles, quien también compartió un video de la celebración en El Helicoide, sostuvo que así como la Navidad "no se hace sentir por decreto, la paz de un país no se puede cimentar en el dolor y las constantes violaciones a los derechos humanos".

Caracas / EFE