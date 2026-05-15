CIDH expresa preocupación por detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia en Venezuela y exige liberaciones inmediatas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “profunda preocupación” por las personas que continúan detenidas de forma arbitraria por motivos políticos en Venezuela, al tiempo que exigió su “liberación inmediata e incondicional”. El organismo también condenó las muertes registradas bajo custodia estatal en estas circunstancias y expresó solidaridad con los familiares de las víctimas.

Según la CIDH, persisten denuncias sobre el uso de la privación de libertad como mecanismo de control y represalia, incluyendo el empleo “discrecional y excesivo” de la prisión preventiva, así como violaciones al debido proceso. La sociedad civil reporta que hasta abril de 2026 habría 454 personas privadas de libertad por razones políticas, además de prácticas como desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica.

El informe señala que al menos 18 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro, Alfredo Díaz y, más recientemente, Víctor Hugo Quero Navas. Aunque la CIDH reconoce medidas recientes de excarcelación, advierte que estas han sido limitadas y de alcance reducido.

En relación con la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, la Comisión indicó que su aplicación ha generado cifras dispares entre fuentes oficiales y la sociedad civil. Mientras el Gobierno afirma que más de 8.000 personas fueron beneficiadas, organizaciones independientes sostienen que solo 186 obtuvieron libertad plena y que cientos permanecen bajo medidas cautelares. En este contexto, el organismo también cuestionó el anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre el cierre de la aplicación de dicha ley.

Finalmente, la CIDH reiteró que la privación arbitraria de libertad constituye una grave violación de derechos humanos y llamó al cese inmediato de estas prácticas. Asimismo, instó a garantizar acceso público y verificable a la información sobre detenidos y procesos de amnistía, y exhortó a avanzar hacia la restauración del orden democrático. El organismo reafirmó además su disposición a realizar una visita in loco a Venezuela para observar la situación de derechos humanos en el país.

Caracas / Redacción web