PJ: más del 85% del estado se negó a participar en elecciones del domingo

De acuerdo con las proyecciones del coordinador electoral de Primero Justicia (PJ) en Anzoátegui, José Gregorio Hernández, más del 85% del estado se negó a participar este domingo en las elecciones regionales y legislativas.

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó al final de la jornada que la participación en la entidad fue de 40,74%, Hernández resaltó que las imágenes "contaban otra historia".

"(Había) calles vacías y centros de votación solos. Como nunca antes, la sociedad venezolana tiene hoy una claridad profunda sobre la urgencia de la libertad y la convicción de que alcanzarla es la única salida posible a los males que acechan al país desde hace 26 años. Ayer los anzoatiguenses no marchamos, no gritamos, no alzamos pancartas, sólo hicimos algo más poderoso: desobedecimos en silencio", enfatizó.

Opinión

A juicio del dirigente político, todo esto dejó en evidencia el deseo de cambio que existe en la ciudadanía.

"Lo que hubo no fue una abstención. Fue un plebiscito del vacío, una derrota simbólica, una pérdida irreversible. Me gustaría escuchar la explicación del CNE sobre lo que significa ´electores activos´ para ofrecer el dato de participación del 25 de mayo. Lo de ayer, confiemos que sea para bien. Ese silencio ensordecedor que habló y ratificó con más fuerza lo del 28 de julio. La realidad del país es que después del 28J el sentimiento del pueblo es de que no se respetó su voluntad", finalizó el representante estadal de PJ.

Puerto La Cruz / Redacción Web