Piden revisión de poste de alumbrado público en sector Las Piñas de Aragua

Peatones y conductores que transitan por el sector Las Piñas de Aragua de Barcelona, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, piden al personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que realice una inspección en un poste de alumbrado público para descartar la posibilidad de que esté energizado.

Según relataron, la estructura metálica se encuentra ubicada en la calle Principal y temen que pueda estar conduciendo electricidad representando un riesgo para cualquier persona o animal que lo toque.

"Hay un charco de agua en la base del poste y por lo que se ve, es posible que esté dando corriente. Por precaución no es conveniente que los niños y los adultos que pasan por ahí se acerquen. Es importante que el personal capacitado para hacer esas revisiones verifiquen si de verdad hay riesgos", dijo un conductor, quien se identificó como Francisco Guevara.

Fallas lamentables

Los vecinos expresaron que debido a que en el pueblo se han vivido hechos lamentables a causa de fallas eléctricas, prefieren ser precavidos y esperan que las autoridades competentes escuchen sus peticiones.

"Aquí en Aragua se dio el caso de un señor que murió electrocutado y también el año pasado falleció una muchacha jovencita porque le cayó una guaya encima. No queremos que pase nada de eso", comentó un peatón, quien prefirió omitir su nombre.

Aragua de Barcelona / Danela Luces