Piden atención “urgente” para el cementerio de Puerto La Cruz

Visitantes consideran que camposanto porteño está en estado de abandono / Fotos: El Tiempo

Familiares de los difuntos que se encuentran sepultados en el cementerio de Puerto La Cruz, exigieron este domingo a las autoridades municipales "echarle una mano" al lugar.

Comentaron que el camposanto requiere "urgentemente" de desmalezamiento en las distintas áreas.

Agregaron que en el cementerio, ubicado en el sector El Paraíso, también se pueden apreciar tumbas abiertas, sapos gigantes y aguas estancadas.

Consideran necesario que el alcalde del municipio Juan Antonio Sotillo, Jesús Tábata, realice un recorrido por el lugar para que se tomen medidas que permitan mejorar este espacio bastante concurrido los fines de semana.

Puerto La Cruz / Redacción web

