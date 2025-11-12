Piden a la población de la Troncal 10 que deje de pasar por la pista del aeropuerto de Carúpano

Con el fin de crear conciencia en la población del eje Puchuruco-Los Molinos de la Troncal 10, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, sobre los peligros del cruce constante de los habitantes de las comunidades asentadas en la zona a través de las áreas operacionales y zonas restringidas del Aeropuerto General José Francisco Bermúdez, se realizó una reunión entre la legisladora Yhensy Rojas, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social Integral, Servicios Públicos e Infraestructura del Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES) y voceros de la Comuna Alí Primera.

La intención, dijo la parlamentaria regional, es que la población de ese eje entienda el problema y el peligro que representa el cruce por la pista del aeródromo carupanero.

Autoridades

La reunión contó con la asistencia de el director del Aeropuerto de Carúpano, Fernando Pereira; el jefe de la Policía Internacional, Fredy Moreno; el presidente de la Línea 5 de Julio, Antonio Ferreira, el jefe de la Casa de Autogobierno y equipo de sala, Yordy Rojas, líderes territoriales, entre otros voceros, en la búsqueda de una solución integral a esta situación.

Durante la jornada hicieron un llamado a la Comuna Alí Primera, para que comprendan y acaten las normativas de seguridad. “Es crucial que los habitantes entiendan que no se debe cruzar por la pista o las zonas restringidas del aeropuerto, dado el alto riesgo que esto representa para la seguridad aeronáutica y la vida de los transeúntes”, acotó Rojas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano