Petroleras miran con cautela propuesta de EEUU: ¿qué exigen para invertir en Venezuela?

Las principales empresas petroleras del mundo muestran cautela ante la propuesta realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que regresen a Venezuela.
El mandatario les pide una inversión de 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera en Venezuela. Este viernes 9 de enero, durante una reunión en la Casa Blanca, les ofreció «protección y seguridad del gobierno» a largo plazo y las exhortó a invertir.
«Ellos conocen los riesgos. Es decir, existen riesgos. Los vamos a ayudar. Se lo vamos a facilitar mucho. Van a estar allí por mucho tiempo. Estaremos juntos allí por mucho, mucho tiempo. Y van a extraer el petróleo y van a bajar los precios del petróleo. Van a ganar mucho dinero. Van a recuperar su inversión», dijo Trump.
Entre las empresas que participaron en la reunión según reseñaron medios, se encuentran: Chevron, la única petrolera estadounidense presente hoy en Venezuela, Exxon, ConocoPhillips, Shell, Hilcorp, Eni, la española Repsol, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Trafigura, Vitol Americas, Aspect Holdings, Tallgrass y Raisa Energy.
Exxon Mobil. «Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual», dijo el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods.
El directivo pidió protecciones duraderas para la inversión y un cambio en las leyes de hidrocarburos del país. Afirmó que las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes no son atractivos para invertir. Considera importante enviar un equipo técnico de evaluación a Venezuela.
ConocoPhillips. El CEO, Ryan Lance, insistió en que se necesita hablar de la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela para financiar la inyección de dólares a la industria energética.
ConocoPhillips mantiene uno de los mayores reclamos individuales contra el Gobierno venezolano por la expropiación de sus activos en 2007, con una deuda que asciende a los 12.00 millones de dólares.
Repsol. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la empresa está preparada para «invertir con fuerza en Venezuela» y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.
Repsol es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar
Caracas / Tal Cual