Petroleras miran con cautela propuesta de EEUU: ¿qué exigen para invertir en Venezuela?

Las principales empresas petroleras del mundo muestran cautela ante la propuesta realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que regresen a Venezuela.

El mandatario les pide una inversión de 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera en Venezuela. Este viernes 9 de enero, durante una reunión en la Casa Blanca, les ofreció «protección y seguridad del gobierno» a largo plazo y las exhortó a invertir.

«Ellos conocen los riesgos. Es decir, existen riesgos. Los vamos a ayudar. Se lo vamos a facilitar mucho. Van a estar allí por mucho tiempo. Estaremos juntos allí por mucho, mucho tiempo. Y van a extraer el petróleo y van a bajar los precios del petróleo. Van a ganar mucho dinero. Van a recuperar su inversión», dijo Trump.

Entre las empresas que participaron en la reunión según reseñaron medios, se encuentran: Chevron, la única petrolera estadounidense presente hoy en Venezuela, Exxon, ConocoPhillips, Shell, Hilcorp, Eni, la española Repsol, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Trafigura, Vitol Americas, Aspect Holdings, Tallgrass y Raisa Energy.

Qué piden las petroleras

Exxon Mobil. «Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual», dijo el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods.

El directivo pidió protecciones duraderas para la inversión y un cambio en las leyes de hidrocarburos del país. Afirmó que las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes no son atractivos para invertir. Considera importante enviar un equipo técnico de evaluación a Venezuela.

ConocoPhillips. El CEO, Ryan Lance, insistió en que se necesita hablar de la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela para financiar la inyección de dólares a la industria energética.

ConocoPhillips mantiene uno de los mayores reclamos individuales contra el Gobierno venezolano por la expropiación de sus activos en 2007, con una deuda que asciende a los 12.00 millones de dólares.

Repsol. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que la empresa está preparada para «invertir con fuerza en Venezuela» y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

Repsol es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar

Caracas / Tal Cual