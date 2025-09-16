martes
Petro tacha de asesinato el ataque de EEUU a lancha con tres presuntos narcos venezolanos

Petro critocó las acciones de EEUU en el Mar Caribe, pues considera que usó violencia de manera innecesaria / Foto: EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este lunes de asesinato el ataque con el que EE.UU. hundió una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos.

"Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", expresó Petro durante un consejo de ministros televisado.

Bogotá / EFE

