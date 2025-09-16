Petro tacha de asesinato el ataque de EEUU a lancha con tres presuntos narcos venezolanos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este lunes de asesinato el ataque con el que EE.UU. hundió una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos.

"Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", expresó Petro durante un consejo de ministros televisado.

Bogotá / EFE