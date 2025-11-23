Petro dice que no apoya a Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no apoya a su colega venezolano, Nicolás Maduro, pero que tampoco es partidario de una invasión al país petrolero, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas.

"Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión", escribió Petro en su cuenta de X.

Petro, quien tiene buena relación con Maduro, insistió en que las posibles amenazas militares de Estados Unidos responden a los intereses económicos de ese país en Venezuela, en especial el petróleo.

"Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela: el petróleo», aseguró Petro, quien dijo también que «se desplomarán los precios internacionales, y el petróleo será monopolio árabe; EE.UU. quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos".

La petrolera estatal de Colombia Ecopetrol tuvo un beneficio neto de 2,6 billones de pesos (unos 692,5 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, resultado que supera en un 42 % las ganancias del segundo trimestre, informó la compañía hace poco más de dos semanas.

Propuesta de gobierno

Petro propuso el viernes pasado "un gobierno de transición compartido" en Venezuela para solventarla crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido de violencia.

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden del presidente Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una «amenaza» para propiciar un cambio de Gobierno.

Bogotá / EFE