jueves
, 25 de junio de 2026
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Pete Hegseth sobre la situación de Venezuela tras los sismos: Nuestra misión es salvar vidas

junio 25, 2026
Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, dijo que su país apoyará a Venezuela con labores de rescate / Foto: EFE

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que el Gobierno de su país, encabezado por Donald Trump, hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a Venezuela, tras los sismos del 24 de junio de 2026 que causaron 188 muertes y dejaron decenas de heridos.

"Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos de ayer (miércoles). Por orden del presidente Trump, movilicé de inmediato el Departamento de Guerra para trabajar junto al @StateDept (Departamento de Estado de Estados Unidos) en apoyo al pueblo venezolano. Nuestra misión es clara: salvar vidas y entregar rápidamente la ayuda crítica donde más se necesita", escribió el jueves en X.

"Estados Unidos está comprometido con nuestro hemisferio. Cuando las vidas de nuestros amigos están en juego, Estados Unidos actúa", agregó.

Washington / EFE

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