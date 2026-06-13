sábado
, 13 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Pescadores de Valdez esperan medidas contundentes ante nuevo derrame de petróleo proveniente de Trinidad

junio 13, 2026
Los pescadores están advertidos sobre el nuevo foco de contaminación/ Foto. Cortesía Otto Irazábal

El Comando de Guardacostas en Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, comunicó al gremio pesquero de un nuevo derrame petrolero en el Golfo de Paria, proveniente de Trinidad y Tobago.

Así lo confirmó el vocero de los consejos de pescadores y pescadoras (Conppa) de la zona, José Jesús Blanco, quien amplió que se les hizo la advertencia a los trabajadores del mar, sobre la presencia de hidrocarburos en las aguas del golfo. “Cualquier anomalía que observen lo deben informar a las autoridades o a la vocería, para retransmitir la información”, dijo.

Presume que la mancha debe estar en los límites marítimos entre Venezuela y Trinidad y explicó que mucho influirán las corrientes y el clima en cómo se desplace la nueva oleada de contaminación.Destacó que deben tomarse medidas de contención, tarea que reconoce difícil, y que las autoridades, a través de satélites, deben saber cuál es la dirección de la mancha y si llegara a las costas locales.

Medidas

Indicó que el gobierno debe asumir este nuevo episodio con seriedad, porque de parte de Trinidad parece haber “una guachafita”, y se está afectando a los ecosistemas venezolanos y no pasa nada. “Ya es hora que el gobierno venezolano haga un llamado y sea más contundente en su reclamo a Trinidad”.

Agregó que de no haber resultados, el Estado deberá ir a instancias internacionales de protección del ambiente, pero hay que demostrar la soberanía sobre el territorio. “Esto nos afecta, la vida del venezolano y, sobre todo, la de nosotros, los pescadores y los pobladores de estas costas”.

Sucre/ Yumelys Díaz

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