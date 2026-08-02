'Spider-Man: Brand New Day' recauda 355 millones en fin de semana de debut en EEUU

La película 'Spider-Man: Brand New Day' ha recaudado 355 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor estreno en el país después de 'Avengers: Endgame', también de la franquicia Marvel.

Según la plataforma Box Office Mojo, el filme ha recaudado 355 millones de dólares y se ha proyectado en 4.487 salas de cine en Estados Unidos.

Solo supera esta cifra la película 'Avengers: Endgame', de 2019, que obtuvo en su fin de semana debut 357 millones de dólares.

El tercer mejor estreno en el país también lo tiene una película de este superhéroe, 'Spider-Man: No Way Home' (2021), que obtuvo 260 millones de dólares, seguido de 'Avengers: Infinity War' (2018), que registró 257 millones de dólares, destaca la revista Variety.

A nivel internacional, la nueva película de 'Spider-Man', protagonizada por la pareja de actores Tom Holland y Zendaya, ha recaudado 927 millones de dólares, según recoge Box Office Mojo.

"Este ha sido un estreno fenomenal y estamos muy agradecidos al público de todo el mundo por ver nuestra película tal y como estaba pensada para ser vista", expresó en un mensaje recogido por Variety el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Feige aseguró que el debut del largometraje "refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans de todo el mundo" y que, además, "abre la puerta a emocionantes novedades por venir".

La película también rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana la semana pasada, superando también a ‘Avengers: Endgame’.

En 2021, ‘Spider-Man: No Way Home’ obtuvo 50 millones de dólares en preestrenos, y en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1.921 millones de dólares en todo el mundo.

El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Nueva York / EFE