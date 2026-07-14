Entregaron remodelado el mercado gastronómico de San Antonio del Golfo en el estado Sucre

La alcaldía de Mejía, en el estado Sucre, entregó el mercado gastronómico local totalmente remodelado. Se trata de uno de los atractivos turísticos principales para quienes visitan la población de San Antonio del Golfo, capital de ese municipio.

La obra se realizó con apoyo financiero del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el alcalde local, Euclides Colón, instó a los arrendatarios a cuidar las instalaciones, uno de los expendios de venta de comida típica más modernos del Oriente de Venezuela.

Arreglos

Dentro de las mejoras llevadas a cabo en el lugar se encuentran el reacondicionamiento de los techos y paredes, arreglo de los quioscos expendedores de comida, áreas comunes y sistema eléctrico; así como la reubicación de los baños y trabajos de ornato.

Según la información aportada desde el gobierno municipal, con estas labores se busca dar a Mejía un nuevo rostro en materia turística y gastronómica, así como brindar servicios de calidad a los turistas.

Sucre / Corresponsalía