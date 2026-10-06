Perkins Rocha denuncia la negativa de permisos médicos durante su arresto domiciliario

El abogado y representante legal del partido Vente Venezuela, Perkins Rocha, denunció la negativa de las autoridades judiciales a otorgarle permisos para recibir atención médica especializada en las áreas de neurología y odontología durante el cumplimiento de su arresto domiciliario.

En entrevista concedida a Noticias Venevisión, el jurista calificó de «paradójicas y perturbadoras» las medidas cautelares que acompañan su medida cautelar. Precisó que el juez asignado a su expediente vetó de forma explícita su traslado a centros de salud, al tiempo que limitó la atención clínica a visitas esporádicas de personal médico que sólo efectúa revisiones de rutina, tales como la medición de la presión arterial.

Rocha reveló además que, en paralelo al dispositivo electrónico colocado en su tobillo, los efectivos policiales asignados a la vigilancia externa de su vivienda lo obligan a fotografiarse cada tres horas a modo de fe de vida para comprobar su presencia en el inmueble.

#5Oct | ⚖️ Perkins Rocha califica de perturbadoras las restricciones impuestas en su arresto domiciliario. Las restricciones judiciales impiden revisiones clínicas y chequeos ambulatorios superficiales, mientras un dispositivo de rastreo y constantes verificaciones policiales 🚔… pic.twitter.com/tARoucYN0L — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 5, 2026

Caracas / Redacción web