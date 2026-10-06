OVP denuncia la muerte de cuatro adultos mayores en penales por falta de atención médica

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de cuatro personas de la tercera edad en distintas instalaciones de reclusión del país entre el 19 y el 30 de septiembre. Según la organización no gubernamental, los decesos obedecieron a complicaciones cardíacas e insuficiencias respiratorias derivadas de la falta de asistencia médica oportuna.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen Rodríguez (66 años), fallecida en la cárcel de Tocuyito; Tomasa Sánchez (72), en el Centro Penitenciario de Occidente I; César López (68), en celdas policiales del municipio Juan Germán Roscio en Guárico; y Hermes Carrero (63), quien sufrió un infarto dentro del Internado Judicial de Barinas. El deceso de Carrero ocurrió cinco días después de una inspección de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal en ese centro penitenciario, hecho que llevó al OVP a cuestionar la efectividad de las evaluaciones sanitarias durante las visitas oficiales.

La ONG enfatizó que la población penal de edad avanzada requiere cuidados diferenciados y subrayó que la normativa nacional ampara este tratamiento. Al respecto, la institución recordó que los artículos 231, 490 y 491 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establecen la concesión de arresto domiciliario a mayores de 70 años y la adopción de medidas humanitarias para privados de libertad con enfermedades graves o irreversibles.

El 30 de septiembre, Hermes Carrero, de 63 años, murió de un infarto dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA). Su muerte se suma a una preocupante sucesión de fallecimientos de personas de edad avanzada que hemos documentado recientemente desde #OVP. — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 5, 2026

En apenas 12 días, entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas, de 60 años o más, murieron bajo custodia.



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Caracas / Redacción web